В честь родоначальника рязанского автомобильного спорта Аркадия Дадаева зарегистрируют новый рекорд

30 марта состоится торжественная церемония регистрации нового рекорда в Книге рекордов России – «Самая высокая награда в России», которая станет данью памяти великому спортсмену и тренеру, родоначальнику автоспорта в Рязанской области, человеку-легенде, заслуженному работнику физической культуры России, судье всесоюзной категории, Дадаеву Аркадию Николаевичу. Специалисты Объединения «Диалог-Конверсия» воссоздадут эксклюзивный памятный кубок высотой свыше двух метров, который был изготовлен в 2015 году. Событие приурочено к 30-летию лидера наградной отрасли РФ – Объединения «Диалог-Конверсия».

- Реклама -

Церемония состоится в рамках форума «Мы вместе. Спорт» в ЦВК «Экспоцентр» ( Москва). На площадке форума пройдут и другие мероприятия: подписание ряда соглашений, презентация экспозиции Современного музея спорта, посвящённой истории отечественного волейбола. В экспозиции будут представлены редкие фотографии и артефакты, связанные с основными вехами развития этого вида спорта в нашей стране.

Также в рамках форума состоится обсуждение вопросов импортозамещения в спорте и острых проблем развития отечественного спорта сегодня. На пленарном заседании выступит заместитель директора Объединения «Диалог-Конверсия», директор Современного музея спорта Константин Волчинский.