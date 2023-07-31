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В Челябинской области мужчина 14 лет силой удерживал похищенную женщину

7info

В поселке Смолино под Челябинском мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, сообщает URA.RU.

По данным СМИ, похищение совершено в 2009 году, в 2023 женщине удалось сбежать. О случившемся в полицию заявила сестра пострадавшей.

Кроме того, сбежавшая рассказала об убийстве другой женщины, совершённой похитителем в 2010 году. Правоохранители нашли в доме мужчины останки человека.

Сообщается, о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемый находится в психиатрической лечебнице под вооружённой охраной.

Напомним, за похищение двух девушек в Рязани отсидел солидный срок житель Скопина Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк».

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