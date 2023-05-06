Жительница Чебоксар неожиданно сняла с себя всю одежду и пошла гулять по городу, пишет «Про Город».

Инцидент произошел днем в пятницу около остановки «Роща» в Северо-Западном районе. На кадрах видно, как женщина внезапно раздевается на тротуаре, бросает вещи в строну, берет бутылку и идет в сторону остановки «Берендеевский лес».

По словам очевидцев, у обнаженной горожанки было хорошее настроение, и она улыбалась. Вскоре она направилась в лесной массив и легла в траву.

В полиции предупреждали, что подобные действия могут трактовать, как мелкое хулиганство, за которое грозит штраф в размере тысячи рублей или административный арест до 15 суток.