В центре «Сосновый бор» завершаются ремонтные работы

В социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» завершаются ремонтные работы.

Министерство труда и социальной защиты Рязанской области опубликовало фотографии хода работ в многопрофильном центре «Сосновый бор».

Центр рассчитан на 200 номеров на 232 человека. В год центр сможет обслуживать свыше 4 тысяч человек. Дети-инвалиды будут получать услуги бесплатно, а их законные представители и другие категории инвалидов — в размере 75% от дохода. Все желающие жители Рязанской области и гости из других регионов будут обслуживаться за полную стоимость.

Завершить ремонтные работы и благоустройство территории планируют в сентябре этого года, а регистрацию госучреждения и ввод его в эксплуатацию должны пройти в 4-ом квартале 2022 года. Ремонт ведёт Рязанский областной фонд соцподдержки населения.

От граждан ждут инициативы и новые идеи по возрождению «Соснового бора». Подробности концепции создания центра на сайте министерства.