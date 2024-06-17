В центре Рязани из-за аварии 16 улиц остались без электричества

Днём 17 июня в центре Рязани вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроэнергии остаются дома на улицах:

Фрунзе, Введенской, Горького, Радищева, Свободы, Праволыбедской, Почтовой, Соборной, Ленина, Маяковского, Полонского, Николодворянской, Садовой, Некрасова, Новослободской.

Также электричества нет на площади Ленина. Очевидцы обращают внимание, что в центре города также не работают светофоры.

Восстановить электроснабжение РГРЭС планирует в течение четырёх часов с момента отключения.