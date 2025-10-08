В центре Рязани будут валить аварийные деревья, изменится работа троллейбусов

В Рязани из-за проведения работ по валке аварийных деревьев на улице Ленина будет изменено движение троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Троллейбусы маршрута №3 следуют по ул. Новой через пл. Мичурина в обе стороны, троллейбусы маршрута №5н разворачиваются на пл. Театральной, далее следуют через площадь Мичурина, «Дом художника».

Троллейбусы маршрута №5в следуют через площадь Мичурина, разворачиваются на пл. Театральной, далее следуют по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №10 следуют через пл. Мичурина до пл. Театральной в обе стороны.

Планируется, что по измененной схеме транспорт будет следовать два дня.