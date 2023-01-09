В Центре развития культуры Рязанской области состоялась премьера рождественского спектакля «Чудесный доктор»

В Центре развития культуры состоялась премьера рождественского спектакля «Чудесный доктор». Благотворительный показ прошел 8 января в Концертно-выставочном зале «На Грибоедова» при поддержке министерства культуры Рязанской области и Рязанской Епархии.

Центр развития культуры организует рождественское духовно-просветительское представление пятый год подряд. Решение о создании таких спектаклей было принято на Совете по культуре при Рязанской Епархии в 2018 году.

В постановке по мотивам одноименного рассказа А.И. Куприна в обработке Татьяны Бер вместе с мастерами сцены Рязанского областного драматического театра — Никитой Левиными и Валерием Рыжковым — выступили воспитанники молодежной арт-студии «Кинодебют». Руководителем молодежной арт-студии, а также режиссером спектакля является Урсула Макарова, художник-постановщик – Наталья Бокова.

Гостями премьерного показа стали Митрополит Рязанский и Михайловский Марк и министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Владыка отметил, что Рождество — главный зимний праздник, который считается детским. Именно поэтому большое внимание уделяется юному поколению:

Спектакль вернет нас в то время, когда главные события, связанные с новогодними празднованиями, были посвящены Рождеству Христову. Постановка расскажет, прежде всего, именно о детской радости, поможет понять великую Тайну Боговоплощения и осознать радость великого события».

Так, каждый из персонажей пьесы в свой черед продемонстрировал зрителям то, что великое волшебство заключено в высоконравственных человеческих качествах: умении прощать и не держать злобу, сострадать, делиться тем, чего у других нет, только бы они стали счастливее.

О тщательной подготовке к представлению рассказала министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, поблагодарив директора Центра развития культуры Юлию Долматович и весь коллектив за этот уникальный проект:

Рассказ основан на реальных событиях жизни всемирно известного хирурга Николая Ивановича Пирогова, который часто помогал бедным.

И среди рязанцев есть примеры такой бескорыстной помощи. В начале 20 века замечательный врач и изобретатель Павел Эмерихович Штейнлехнер привёз в Рязань рентгеновский аппарат и делал снимки нуждающимся совершенно бесплатно».

Знакомство публики с маленькими героями пьесы, страдающими от холода и голода, началось с их восторженных возгласов пред пестрой витриной гастрономического магазина. Детское восхищение яркими пятнами оранжевых апельсинов и мандаринов, красных наливных яблок и колбасы, о существовании которой они впервые услышали — сопоставляется с печальной атмосферой бедноты и недоступностью красоты и богатства большого города маленькому и холодному миру бездомных ребят. Однако, даже не смотря на жестокость и окружающее их равнодушие, они смогли сохранить в себе доброту и веру.

Главным символом милосердия в этой истории, «четвертым волхвом», оказался врач, который проникся несчастьем, постигшим семью Мерцаловых: болезнью отца семейства и потерей им работы, смертью ребенка и тяжелой болезнью другого. Лекарь, нисколько не раздумывая, успел прийти на помощь отчаявшейся семье. Но, как известно, один хороший поступок, словно круги по воде, несет за собой череду других, меняя жизнь встреченных людей в лучшую сторону.

Благодеяния врача совпали с кануном Рождества, поэтому его появление герои постановки восприняли, как праздничное чудо. Состояние их духовного упадка сменилось уверенностью в том, что жизнь обязательно переменится.

— Главное — не падайте духом, — важное напоминание, с которым обратился доктор к спасенному семейству.

Эта фраза может считаться ключевой в постановке. Ведь для героев пьесы и зрителей становится понятно: нам не должны быть чужды проблемы других людей. Даже слова благодарности за сделанное не так важны. Важно лишь то, чтобы каждый боролся и не терял веру в лучшее.

Министр культуры региона по достоинству оценила игру артистов и творческий потенциал создателей спектакля:

Вы подарили нам подлинное чудо искусства. И оно – настоящее, ведь вы смогли передать те чувства, которые до нас донесли. Мы их почувствовали. Спасибо мастерам сцены, которые, как настоящие наставники, преподают подлинные уроки мастерства нашим детям».

Благотворительные показы спектакля «Чудесный доктор» также пройдут 9 и 10 января.