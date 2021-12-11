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Суббота, 11 декабря, 2021
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В центре Астрахани пьяный студент разнёс стеклянную остановку

Александр Ильин
Фото: Астраханская полиция / vk.com/umvd_astrobl

Астраханская полиция завела уголовное дело о вандализме на 18-летнего студента, который причастен к поломке стеклянных ограждений остановки общественного транспорта в центре города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Парня нашли по камерам видеонаблюдения. На записях видно, как компания молодых людей гуляет ночью по улице. Студент рассказал, что они распивали спиртное и он, будучи пьяным, разбил остановочный павильон. Причину своего поступка он объяснить не смог. 

Выяснилось, что подозреваемый практически круглый отличник, в университете он учится на архитектора. Нанесённый ущерб, который оценили в 15 тысяч рублей, парень намерен возместить за счёт стипендии. 

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

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