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В Бурятии помощник пастора евангельской церкви совращал маленьких девочек. В настоящее время даже неизвестно точное количество пострадавших. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Агарков примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в тюрьме за убийство. При этом он заручился доверием пастора, и его сделали дьяконом. Однако в какой-то момент правоохранители заподозрили его в мошеннических схемах с микрозаймами.

— Позже выяснилось, что пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы тот наставлял малолетних и изучал с ними библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой и совращать, — говорится в сообщении.

В телефоне Агаркова были обнаружены непристойные снимки, на которых была запечатлена одна из жертв предполагаемого педофила — девочка 2014 года рождения. При этом остается неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.