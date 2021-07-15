В Бурятии обнаружили изрезанное тело годовалого ребенка

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В среду, 14 июля, в селе Ильинка в Бурятии обнаружили тело годовалого малыша с колото-резаными ранами. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В тот день днем местная жительница привезла маленького сына к матери. Она попросила женщину присмотреть за ребенком, а после уехала по делам. Вечером мать навестила сына, покормила, умыла и снова уехала. При этом женщина уже застала свою мать и ее сожителя пьяными.

— Через полтора часа в органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле ребенка нашли несколько десятков колото-резаных ранений шеи, грудной клетки и головы, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи проверяют причастность к преступлению 45-летней бабушки ребенка или ее 36-летнего сожителя.