В бундестаге заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

Политики стран Запада уже не верят в победу Украины, однако продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой, заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

«Если бы Германии пришлось делать это всё в одиночку, ей бы это стоило 16% ВВП. Этого не произойдет. Все понимают, что победы Украины не будет, и на Западе просто пытаются обеспечить Киеву как можно более сильную позицию для переговоров», — сказал германский депутат.

Кроме того, Нольте подчеркнул, что в Европе конфликт с Россией воспринимается уже более как идеологический и ценностный.

«Если Украина проиграет, это станет шоком для Запада, который десятилетиями считал свое превосходство, в том числе моральное, чем-то само собой разумеющимся. На Западе считалось нормальным играть роль мирового полицейского где угодно. Конфликт на Украине и период после него также окажут значительное влияние на Запад, его будущее и его мировую политику», — считает политик.

10 января прошло внеочередное заседание Совета НАТО — Украина, созванное по просьбе Киева на фоне усиления активности российских ВС в зоне проведения специальной военной операции. По итогам заседания Украина получила обещания миллиардной помощи в 2024 году, конкретных деталей возможных будущих пакетов помощи не прозвучало.

9 ноября издание Politico сообщило о готовности премьер-министра Венгрии одобрить выделение Украине €50 млрд в 2024–2027 годах, однако при условии, что суммы такой помощи будут согласовываться ежегодно.