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Пятница, 23 июля, 2021
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В Брянской области уничтожали вакцину от коронавируса

Кристина Белова
В Брянской области уничтожали вакцину от коронавируса
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В брянской больнице Сельцо выдавали фальшивые справки о сделанной прививке от коронавируса. Неиспользованную вакцину уничтожали, сообщают Брянские новости.

Губернатор Александр Богомаз рассказал, что справки о фальшивых вакцинах медики делали за деньги. По его словам, подобные махинации будут пресекаться на корню.

Как выяснило следствие, к уничтожению вакцины причастны 3 медработника и 33-летний мужчина. Данные о «привитых» людях вносились в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Воспользоваться услугами мошенников успели более 100 жителей Брянска.

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