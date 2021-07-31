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Суббота, 31 июля, 2021
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В Брянске до смерти запытали убийцу юноши

Елена Лобанова
В Брянске до смерти запытали убийцу юноши
Фото: Pixabay
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В Брянске до смерти запытали 28-летнего уроженца Дагестана. Ранее он убил в столичном клубе юношу. Об этом сообщает Baza. 

Труп мужчины нашли в лесу на окраине города. На голове у погибшего был целлофановый пакет, а на теле — множественные следы жестоких пыток. Жертвой оказался Ислом Облокулов. Полиция искала его два дня, так как ранее его друг сообщил о похищении. 

Позже выяснилось, что настоящее имя убитого — Самандара. Полтора года назад он несколько раз ударил юношу ножом в шею. Погибшим оказался не простой человек, а сын главы «Дагводоканала». Самандара тогда сбежал, взял другое имя и скрывался свыше года. 

Следователи считают, что к убийству в Брянске может быть причастен бывший глава «Дагводоканала». Возможно, он хотел отомстить за сына, поэтому нанял «киллеров». Мужчину и наемников уже задержали.

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