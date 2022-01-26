В Брянске приставам пришлось вынести из зала суда блогера Малюту

Приставам пришлось вынести из зала Советского суда блогера Георгия Елисеева, который называет себя Малютой, пишут Брянские новости.

Сообщается, что в ходе заседания было принято решение удалить мужчину из помещению. Однако на выходе из здания блогер стал оказывать активное сопротивление.

В итоге двое приставов взяли Елисеева за руки и за ноги и вынесли из зала суда. При этом он был немногословен.

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В то же время обвиняемый по уголовному делу Александр Куприянов эмоционально отреагировал на случившееся, назвав это «престплением».