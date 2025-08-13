В Борках завершен ремонт дороги

Депутат Рязанской городской Думы по округу №20 Александр Чайка вместе с депутатом Рязанской областной Думы, представителями администрации города и активистами оценил отремонтированную дорогу в 8-м районе поселка Борки. На вопросы собравшихся ответил сотрудник подрядной организации.

Участок протяженностью 800 метров благоустроен впервые за много лет. Стоимость работ составила 4 млн. рублей, ремонт проведен в рамках муниципальной программы «Окраины».

— Радует, что программа «Окраины» позволяет нам благоустраивать отдаленные уголки Рязани, которые в этом нуждаются, — отметил Александр Чайка.