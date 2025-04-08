В Борках построят детсад и школу

Забота о детях — главный приоритет ГК «Зелёный сад». Одновременно с возведением ЖК «Окская стрелка» идёт разработка проектной документации для строительства детского сада и школы. Жителям не придётся ждать необходимую инфраструктуру десятилетиями. И парадоксальной ситуации, когда садик только введён в эксплуатацию, а ребёнок уже идёт в пятый класс, точно не случится.

Каким будет детский сад в Борках?

Рассчитан на 350 малышей.

Построен из современных экологически чистых и энергоэффективных материалов.

С собственной котельной.

В группах — тёплые полы.

Современное оборудование на кухне, в игровых и спальнях.

Уличные игровые площадки с травмобезопасным покрытием, кварцевым песком в песочницах и водно-игровым оборудованием.



Какой станет новая школа?

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Расположена в 300 м от ЖК «Окская стрелка» — через дорогу от территории бывшего шпалозавода.

Рассчитана на 1650 учеников.

Со специализированными классами для уроков химии, физики, иностранного языка, музыки и так далее.

Большой актовый зал на 650 мест.

Библиотечно-информационный центр, спортзалы, игровые комнаты.

Столовая с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест.

Отдельные помещения для групп продлённого дня.

И детский садик, и школа будут доступны абсолютно всем юным рязанцам. Но, конечно, удобнее всего в них будет ходить малышам, проживающим в ЖК «Окская стрелка». Выбирайте свою квартиру в премиальном квартале будущего на берегу Оки: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Звоните в отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77.