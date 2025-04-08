В Борках построят детсад и школу

Забота о детях — главный приоритет ГК «Зелёный сад». Одновременно с возведением ЖК «Окская стрелка» идёт разработка проектной документации для строительства детского сада и школы. Жителям не придётся ждать необходимую инфраструктуру десятилетиями. И парадоксальной ситуации, когда садик только введён в эксплуатацию, а ребёнок уже идёт в пятый класс, точно не случится.
Каким будет детский сад в Борках?
- Рассчитан на 350 малышей.
- Построен из современных экологически чистых и энергоэффективных материалов.
- С собственной котельной.
- В группах — тёплые полы.
- Современное оборудование на кухне, в игровых и спальнях.
- Уличные игровые площадки с травмобезопасным покрытием, кварцевым песком в песочницах и водно-игровым оборудованием.
Какой станет новая школа?
- Расположена в 300 м от ЖК «Окская стрелка» — через дорогу от территории бывшего шпалозавода.
- Рассчитана на 1650 учеников.
- Со специализированными классами для уроков химии, физики, иностранного языка, музыки и так далее.
- Большой актовый зал на 650 мест.
- Библиотечно-информационный центр, спортзалы, игровые комнаты.
- Столовая с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест.
- Отдельные помещения для групп продлённого дня.
И детский садик, и школа будут доступны абсолютно всем юным рязанцам. Но, конечно, удобнее всего в них будет ходить малышам, проживающим в ЖК «Окская стрелка». Выбирайте свою квартиру в премиальном квартале будущего на берегу Оки: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Звоните в отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77.