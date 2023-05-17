В ближайшие годы Рязанской области появятся новые спортивные объекты

В Нижнем Тагиле местная жительница пожаловалась, что у ее мужа изъяли органы после смерти, пишет E1.RU. Жена похоронила мужа в 2018 году и узнала о случившемся спустя четыре года. Она не знала, что ее покойный муж невольно стал донором и возмутилась, почему врачи не сообщил ей о произошедшем...