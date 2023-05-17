В ближайшие годы Рязанской области появятся новые спортивные объекты

Минспорт Рязанской области рассказал о спортивных объектах, которые будут возведены в нашем регионе.
Речь идёт о новых физкультурно-оздоровительных комплексах, теннисных площадках, крытых катках и 50-метровом бассейне в Рязани.
О планах по строительству спортивной инфраструктуры стало известно во время визита в Рязанскую область министра спорта России. Олег Матыцин дал высокую оценку развитию физкультуры и спорта в нашем регионе, отметив перевыполнение целевых показателей.
Глава министерства пообещал всестороннюю поддержку из федерального центра.