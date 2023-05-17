Среда, 17 мая, 2023
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В ближайшие годы Рязанской области появятся новые спортивные объекты

Татьяна Проводина
Скриншот из видео в группе Минспорт Рязанской области ВКонтакте

Минспорт Рязанской области рассказал о спортивных объектах, которые будут возведены в нашем регионе.

Речь идёт о новых физкультурно-оздоровительных комплексах, теннисных площадках, крытых катках и 50-метровом бассейне в Рязани.

О планах по строительству спортивной инфраструктуры стало известно во время визита в Рязанскую область министра спорта России. Олег Матыцин дал высокую оценку развитию физкультуры и спорта в нашем регионе, отметив перевыполнение целевых показателей.

Глава министерства пообещал всестороннюю поддержку из федерального центра.

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