В бюджет Рязанской области внесли изменения

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2023 год. Поправки, направленные на обеспечение финансирования социально значимых мероприятий, были утверждены в ходе заседания парламента, состоявшегося в среду, 12 апреля.

Так, на предоставление выплат участникам специальной военной операции на Украине дополнительно предусмотрено 97,7 миллионов рублей. Ассигнования государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» увеличены на 58,9 миллионов рублей. Речь идёт о финансировании капитального ремонта тепловых сетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара. На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» дополнительно направлено 16,5 миллионов рублей. Средства направят на замену искусственного покрытия футбольного поля школы олимпийского резерва «Олимпиец».

Средства на вышеуказанные цели будут выделены из резервного фонда Правительства Рязанской области.