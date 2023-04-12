В бюджет Рязанской области внесли изменения

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2023 год. Поправки, направленные на обеспечение финансирования социально значимых мероприятий, были утверждены в ходе заседания парламента, состоявшегося в среду, 12 апреля.
Так, на предоставление выплат участникам специальной военной операции на Украине дополнительно предусмотрено 97,7 миллионов рублей. Ассигнования государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» увеличены на 58,9 миллионов рублей. Речь идёт о финансировании капитального ремонта тепловых сетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара. На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» дополнительно направлено 16,5 миллионов рублей. Средства направят на замену искусственного покрытия футбольного поля школы олимпийского резерва «Олимпиец».
Средства на вышеуказанные цели будут выделены из резервного фонда Правительства Рязанской области.
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