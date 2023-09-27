В библиотеках Рязани можно получить бесплатный доступ к «ЛитРес: библиотека»

В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина можно получить бесплатный доступ к системе «ЛитРес: Библиотека». На выбор будут открыты более 1 млн. электронных и аудиокниг, среди которых — актуальные бестселлеры и классика, научная литература и нон-фикшн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Логин/пароль можно получить и в любом филиале ЦБС г. Рязани:

Библиотека-филиал № 1 (г. Рязань, ул. Трудовая, 16/29)

«Улетная» библиотека (г. Рязань, ул. Белякова, 5)

Библиотека-филиал № 3 «Возрождение» (г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 11)

Библиотека в Дягилево. Чтение снова в моде!

Библиотека-филиал № 4 (г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35, корп.2)

Библиотека-филиал № 5 (г. Рязань, ул. Шаповская, д. 58)

Библиотека-филиал № 6 (г. Рязань, ул. Сельских строителей, д. 4 к.1)

Библиотека «Плюс» (г. Рязань, ул. Зубковой, д. 30, корп.2)

Библиотека-филиал № 8 (г. Рязань, ул. Владимирская, д. 32 а)

Библиотека-филиал № 9 имени П. Н. Васильева (г. Рязань, ул. 7 линия, д. 5)

Библиотека-филиал № 10 (г. Рязань, ул. Предзаводская, 7 (пос. Строитель)

Библиотека-филиал № 12 (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 17)

Библиотека-филиал № 13 (г. Рязань, ул. Щорса, д. 35 А)

Библиотека-филиал № 14 (г. Рязань, ул. К. Маркса, д. 11)

Библиотека-филиал № 15 (г. Рязань, ул. Магистральная, д. 17)

По завершении процесса регистрации вы сможете заходить на сайт ЛитРес или мобильное приложение и выбирать любую книгу. Чтобы получить желаемое издание, нажмите кнопку «Запросить у библиотекаря». Запрос рассматривается в течение 24 часов, после книга доступна для чтения в разделе «Мои книги».