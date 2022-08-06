В Бердске 15-летняя дочь «подарила» матери на день рождения несколько ударов ножом

Возбуждено уголовное дело по факту убийства матери 15-летней девочкой-подростком, пишет КП.

Инцидент произошел 30 июля – в день рождения матери. По версии следствия, школьница набросилась на потерпевшую с ножом в одной из пятиэтажек Микрорайона.

Знакомая девочки уточнила, что у нее не было близких друзей: девочке знакомства давались тяжело.

«Ее мама была чудесным человеком. Сама дочь никогда на нее не жаловалась, по крайней мере я такого не слышала», – пояснила собеседница.

Другие знакомые говорят, что женщина пила, и к дочери относилась как к грязи. Кроме того, у школьницы было неврологическое нарушение, и она могла не осознавать в полной мере, что творит.