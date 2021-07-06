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В Белгородской области зафиксировали случаи заболевания индийским штаммом коронавируса

Елена Лобанова
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Случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Белгородской области. Известно, что медики зафиксировали заражение индийским видом коронавируса. Об этом сообщает «Бел.ру«. 

Глава областного департамента здравоохранения Андрей Иконников подтвердил факт заражения индийском штаммом в Белгородской области. 

— Подобные случаи были. Более подробно, если это нужно, вам расскажут в Роспотребнадзоре, — подчеркнул Иконников. 

Напомним, разновидность коронавируса «дельта плюс» или «индийского штамма» начала распространяться по миру в июне. Это более суровый вид COVID-19, который способен поражать целые семьи. Он намного заразнее. 

При этом медики утверждают, что прививка не спасет человека от заражения индийским штаммом.

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