В Белгородской области зафиксировали случаи заболевания индийским штаммом коронавируса

Случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Белгородской области. Известно, что медики зафиксировали заражение индийским видом коронавируса. Об этом сообщает «Бел.ру«.
Глава областного департамента здравоохранения Андрей Иконников подтвердил факт заражения индийском штаммом в Белгородской области.
Напомним, разновидность коронавируса «дельта плюс» или «индийского штамма» начала распространяться по миру в июне. Это более суровый вид COVID-19, который способен поражать целые семьи. Он намного заразнее.
При этом медики утверждают, что прививка не спасет человека от заражения индийским штаммом.