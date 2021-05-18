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В Белгородской области объявили охоту на неэффективных чиновников

Никита Брыкин
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Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился выявить в правительстве неэффективных чиновников, пишет портал «ABIREG.RU».

Сообщается, что глава региона поручил подопечным проверить кадры на включенность в работу. Это касается начальников департаментов и управлений регионального правительства.

«Есть ли у нас вопрос немотивированных руководителей, есть ли у нас проблемы в управленческих командах или нет», – обозначил задачу Гладков.

Оценить эффективность работы чиновников должны до конца недели.

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