В Белгородской области мужчина бросил младенца на пол, ребёнок в реанимации

В Белгородской области мужчина бросил месячного ребёнка о пол, за жизнь новорождённого борются врачи. Мальчик находится в реанимации с серьёзными травмами.

По информации SHOT, 22-летняя мать ребёнка сильно поссорилась со своим 36-летним сожителем. В порыве гнева мужчина пригрозил убить девушку. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он сначала надавил на младенца, который лежал в колыбельке, а затем схватил его и со всей силы бросил на пол.

Ребёнка срочно доставили в больницу на скорой помощи. У малыша диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы рёбер и руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти мальчика и предотвратить инвалидность.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство. Ранее изверг уже был судим за незаконные операции с наркотиками и уклонение от административного надзора.