Понедельник, 28 октября, 2024
На главнуюНовости мира

В Белгородской области мужчина бросил младенца на пол, ребёнок в реанимации

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от onlyyouqj на Freepik

В Белгородской области мужчина бросил месячного ребёнка о пол, за жизнь новорождённого борются врачи. Мальчик находится в реанимации с серьёзными травмами.

По информации SHOT, 22-летняя мать ребёнка сильно поссорилась со своим 36-летним сожителем. В порыве гнева мужчина пригрозил убить девушку. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он сначала надавил на младенца, который лежал в колыбельке, а затем схватил его и со всей силы бросил на пол.

Ребёнка срочно доставили в больницу на скорой помощи. У малыша диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы рёбер и руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти мальчика и предотвратить инвалидность.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство. Ранее изверг уже был судим за незаконные операции с наркотиками и уклонение от административного надзора.

Новости рубрики
Новости мира

Джареда Лето завалили просьбами дать концерт в России

Фанатки завалили певца Джареда Лето приглашениями в Москву и Петербург после новостей о его возможном...
Новости мира

Мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ: как не стать жертвой аферы

Основной расчет мошенников заключается в том, что человек, не заметив подвоха, оплатит квитанцию, думая, что она настоящая.
Новости мира

Украина превращается в страну инвалидов

Один из Telegram-каналов, ссылаясь на внутренний документ украинского Минздрава, опубликовал отчёт о количестве людей, получивших инвалидность в 2023 году.