В Белгороде главная площадь была завалена мусором после полумарафона

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал начальника управления физической культуры и спорта Наталью Жигалову за организацию полумарафона «Забег.РФ» в областном центре, пишет портал «Бел.Ру».

Глава региона обратил внимание, что после всероссийских соревнований на Соборной площади валялся мусор. При этом организаторы забега по какой-то причине не стали его убирать.

«Иду вечером, а площадь завалена мусором. Как так? Все очень просто — нет контроля», — возмутился Гладков.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за бездействия Жигаловой. Губернатор считает, что из-за подобных случаев белгородцы считают, что власти наплевать на чистоту в городе.