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В Белгороде пострадавший после обстрела дом больше недели стоял без крыши

Житель Белгорода пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову на затянувшийся ремонт крыши его дома, который пострадал после обстрела в начале июля, пишет Go31.

Речь идет о здании на улице Чумичова. По словам горожанина, крышу так и не отремонтировали, хотя прошло уже больше недели. Во время сильных дождей было уже три протечки.

«Материал завезен. У нас больше 520 квартир и 70 частных домов – их нужно отремонтировать. За один день это сделать невозможно», – отметил Гладков.

Глава региона уточнил, что работы начнутся в воскресенье. Он добавил, что «мы никого не бросаем».

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