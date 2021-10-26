В Башкирии мужчину избили толпой на глазах у росгвардейцев

Проводится проверка по факту поведения сотрудников Росгвардии, которые, как сообщается, не стали разнимать драку в прибыли, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 октября в развлекательном заведении. На опубликованных в Сети кадрах видно, как трое мужчин избивают потерпевшего. При этом вместо того, чтобы задержать преступников, правоохранители наблюдали за происходящим и не вмешивались.

В пресс-службе управления Росгвардии по Башкирии отметили, что они все же задержали зачинщиков драки и доставили их в отдел полиции.

При этом, если указанная информация подтверждения вины, росгвадейцам грозит увольнение по отрицательным мотивам.