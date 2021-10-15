В Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки из Волгограда

В пятницу, 15 октября, в Астрахани полиция задержала 29-летнего уроженца Ульяновской области Дмитрия Милохова, который подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы из Волгограда. Об этом сообщает СК по Астраханской области.

Известно, что мужчина проходит как подозреваемый по ещё одному аналогичному преступлению. Так, 14 октября Милохов, угрожая ножом астраханке, похитил у неё смартфон и изнасиловал.

В СК также опубликовали видео задержания.

В отношении Дмитрия Милохова возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Напомним, ранее подозреваемого объявили в розыск в Волгоградской области.