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Среда, 13 октября, 2021
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В Волгоградской области разыскивают педофила, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области

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В Волгоградской области объявили в розыск 29-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает СУ СК России по региону. 

По данным следствия, злоумышленник напал на школьницу вечером в воскресенье, 10 октября, когда та возвращалась домой. Мужчина совершил над ней насильственные действия сексуального характера и скрылся. 

По остаткам биологических следов полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец города Ульяновска Дмитрий Милохов, который прежде отбывал наказание за имущественные преступления. 

С 13 октября 2021 года Милохов объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры Волгоградской области.

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