В Волгоградской области разыскивают педофила, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу

В Волгоградской области объявили в розыск 29-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, злоумышленник напал на школьницу вечером в воскресенье, 10 октября, когда та возвращалась домой. Мужчина совершил над ней насильственные действия сексуального характера и скрылся.

По остаткам биологических следов полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец города Ульяновска Дмитрий Милохов, который прежде отбывал наказание за имущественные преступления.

С 13 октября 2021 года Милохов объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры Волгоградской области.