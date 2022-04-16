В Астрахани тракторист «ЭкоЦентра» устроил свалку и попал на видео

Администрация Астрахани собирается наказать тракториста регионального оператора в сфере ТКО «ЭкоЦентр», пишет МК.

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В телеграм-канале Астрахань. Администрация появился ролик, на котором видно, как трактор регоператора с помощью ковша переворачивает заполненный до отказа мусором бункер.

После этого спецтехника вываливает содержимое на землю и уезжает с места случившегося.

Как стало известно, сейчас чиновники готовят документацию для обращения в правоохранительные органы, природоохранную прокуратуру и службу природопользования.