В Астрахани пенсионерка разорила клумбу на глазах у прохожих

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Пожилая жительница Астрахани решила обзавестись цветами и принялась рвать их на бульваре Победы, пишет портал «Арбуз».

По словам очевидцев, пенсионерка делала это прямо на глазах изумленных прохожих. Ей даже предложили деньги на покупку цветов, однако женщина продолжила заниматься вандализмом.

Инцидент попал на видео. Только после этого злоумышленница прекратила разорять клумбу и удалилась, унеся с собой цветы.

В городской администрации раскритиковали поведение пенсионерки, посчитав его ненормальным. Они призвали астраханцев прекратить разорять клумбы и уничтожать предметы благоустройства.