В Архангельске ребенок скатился с горки и провалился в открытый люк

Днем в пятницу, 18 декабря, 13-летний подросток упал в открытый канализационный колодец на улице Тимме в Архангельске, пишет 29.ru.

По предварительной информации, мальчик скатился с «импровизированной горки» и провалился в люк, прикрытый листом картона.

На место случившегося прибыли спасатели, которые обнаружили подростка на дне колодца глубиной более 4 метров. К счастью, в результате падения обошлось без травм. Колодец временно закрыт деревянным поддоном, огражден сигнальной лентой.

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В администрации Архангельска заявили, что сейчас устанавливается принадлежность сетей. До понедельника люк будет закрыт по временной схеме, сейчас безопасность обеспечена.