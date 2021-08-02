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Вторник, 3 августа, 2021
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В Архангельске просят полицию штрафовать нарушителей на набережной

Никита Брыкин
В Архангельске просят полицию штрафовать нарушителей на набережной
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Жители Архангельска попросили полицию штрафовать водителей, которые занялись самоуправством на набережной, пишет портал News29.ru.

Накануне некоторые автомобилисты отказались следовать новым знакам и ехали по набережной мимо пешеходов. Среди них нашлись те, кто сдвигал в сторону специально установленные тумбы, преграждающие проезд.

«Пока граждане себе такое позволяют — валить все российские беды на сторонние источники не прокатит!» – отметила недовольная женщина.

Горожане призвали полицейских чаще заглядывать на набережную.

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