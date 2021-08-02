В Архангельске просят полицию штрафовать нарушителей на набережной

Жители Архангельска попросили полицию штрафовать водителей, которые занялись самоуправством на набережной, пишет портал News29.ru.
Накануне некоторые автомобилисты отказались следовать новым знакам и ехали по набережной мимо пешеходов. Среди них нашлись те, кто сдвигал в сторону специально установленные тумбы, преграждающие проезд.
«Пока граждане себе такое позволяют — валить все российские беды на сторонние источники не прокатит!» – отметила недовольная женщина.
Горожане призвали полицейских чаще заглядывать на набережную.