В Архангельске неадекватный мужчина с криками «зарежу» напал на рабочих

Полицейские задержали жителя Архангельска, который напал на бригаду цеха канализационной сети компании «РВК-Архангельск», пишет News.29.

Сообщается, что рабочие устраняли провал коллектора рядом с домом на улице Партизанской. В какой-то момент неадекватный мужчина с криками «зарежу» набросился на водителя экскаватора, после чего убежал.

Вскоре злоумышленник вернулся и открыл огонь из пневматического пистолета по спецтехнике.

В пресс-службе «РВК-Архангельск», отметили, что сотрудники компании не пострадали.