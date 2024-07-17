В Анапе почти 200 мигрантов жили в лагере, в котором насиловали детей

В лагере «Счастливое детство» в Анапе обнаружили 187 нелегальных мигрантов во время проверки, пишет МК со ссылкой на местных судебных приставов.

Учреждение закрыли в прошлом году из-за нарушений требований пожарной и антитеррористической безопасности.

Вскоре выяснилось, что владелец заключил договор с местной компанией и размещал там работников на ночь. В итоге почти 200 человек проживали в пожароопасных условиях.

Лагерь стал печально известен в прошлом году после того, как житель Воронежской области изнасиловал пять девочек на его территории.