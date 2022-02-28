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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Абакане 12-летняя школьница погибла в ванне от телефона на зарядке

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В Абакане 12-летняя школьница погибла в ванне от телефона на зарядке

Александр Ильин

Вечером 27 февраля в Абакане 12-летняя девочка погибла от удара тока в ванной, уронив в воду телефон с подключенным в сеть зарядным устройством, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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В день трагедии школьница принимала ванну, держа в руках телефон на зарядке. В один момент родственники услышали её крик о помощи. Зайдя в ванну, они увидели девочку без сознания, с погруженным в воду телефоном.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

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