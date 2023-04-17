В 75-й школе Рязани лично беседуют с родителями каждого 9-классника

В рязанской школе №75 продолжаются индивидуальные встречи с родителями девятиклассников.

Руководство управления образования мэрии и директора школ №75, 72 и 63 лично уточняют ситуацию по каждому учащемуся и возможному профилю обучения. Если у ребёнка ещё нет выраженного интереса к профилю обучения, его могут принять в соседние школы классом с универсальным направлением, без углубленного изучения выбранных предметов.

В понедельник, 17 апреля, состоялась очередная встреча. Некоторые родители решили перевести детей в школу №63 в классы медицинского, естественно-научного профиля. Другие родители рассматривают вариант перехода группой учеников в физико-математические и гуманитарные классы 72-й школы.

В ближайшее время с родителями и 9-классниками встретится педагогический состав школ, которыми заинтересовались семьи, пройдёт знакомство с активом старшеклассников.

В мэрии Рязани отметили, что индивидуальные встречи продолжатся.