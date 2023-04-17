spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В 75-й школе Рязани лично беседуют с родителями каждого 9-классника

На главнуюОрганы властиАдминистрация
Фото с сайта администрации Рязани

В рязанской школе №75 продолжаются индивидуальные встречи с родителями девятиклассников.

Руководство управления образования мэрии и директора школ №75, 72 и 63 лично уточняют ситуацию по каждому учащемуся и возможному профилю обучения. Если у ребёнка ещё нет выраженного интереса к профилю обучения, его могут принять в соседние школы классом с универсальным направлением, без углубленного изучения выбранных предметов.

В понедельник, 17 апреля, состоялась очередная встреча. Некоторые родители решили перевести детей в школу №63 в классы медицинского, естественно-научного профиля. Другие родители рассматривают вариант перехода группой учеников в физико-математические и гуманитарные классы 72-й школы.

В ближайшее время с родителями и 9-классниками встретится педагогический состав школ, которыми заинтересовались семьи, пройдёт знакомство с активом старшеклассников.

В мэрии Рязани отметили, что индивидуальные встречи продолжатся.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации