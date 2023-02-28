В 33 населённых пунктах Рязанской области построят 59 километров линий искусственного освещения

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области планируется построить 59 километров линий искусственного электроосвещения. Об этом сообщает региональный минтранс.

Работы пройдут в 33 населённых пунктах:

н.п. Савватьма Ермишинского района;

н.п. Восход Кадомского района;

н.п. Кипчаково, Княжое, Красная Поляна, Ибердский, Быковская Степь, Кораблино, Хмелевое, Пустотино, Газопровод Кораблинского района;

н.п. Милославское, Архангельское Милославского района;

н.п. Никитино, Поляки, Песочня Путятинского района;

н.п. Петрово, Введеновка, Марьино, Шереметьево Ряжского района;

н.п Деулино, Дядьково Рязанского района;

н.п. Малый Сапожок, Уда, Новокрасное Сапожковского района;

н.п. Кушуново Скопинского района;

н.п. Польное Конобеево, Лесное Конобеево, Завидное, Желанное, Кермись Шацкого района;

рабочие посёлки Пронск и Александро-Невский.

Каждый из участков строительства освещения должны оснастить автоматической системой управления, работающей без непосредственного участия человека.

На объектах используют светодиодные светильники, потребляющие минимальное количество электроэнергии и имеющие долгий срок службы.

В 2022 году в рамках нацпроекта в регионе построили более 51 км линий искусственного освещения в 36 населённых пунктах.