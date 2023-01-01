В 2023 в Рязанском регионе начнут строить 7 новых школ

В Рязанской области в 2023 году стартует строительство 7 новых школ, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

О планах строительства учебных заведений рассказал Павел Малков. Губернатор отметил, что в регионе планомерно развивается система образования.

В 2022 году открылись школы в Просечье Александро-Невского района и в Сасово. В микрорайоне Кальное в Рязани строительство школы завершается. В селе Лесное Конобеево Шацкого района возводится учебный корпус для школы-интерната. Строится школа и в Олимпийском городке в Рязани.

В микрорайонах Кальное и Семчино в областном центре, а также в селе Дядьково Рязанского района и в Рыбном стартовало строительство детских садов.

Не обходят вниманием и построенные учреждения. В минувшем году на капремонт школ удалось получить 838,3 млн поддержки федерального центра, в том числе 96,65 млн по программе «Культура» – для детских школ искусств.