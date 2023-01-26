Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

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Изображение от Freepik

По итогам 2022 года ВТБ выдал более 8,7 тысяч кредитов на рынке загородной недвижимости. Объем сделок превысил 46 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата 2021 года и более чем в 2,5 раза — итогов 2020 года. По оценке банка, в наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации объем выдач ипотеки на рынке загородной недвижимости в целом может увеличиться на 25-50%.

По данным экспертов банка, переломным моментом в развитии рынка загородной недвижимости стала пандемия – с этого периода спрос клиентов в этом сегменте поступательно растет. Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов: изменившиеся предпочтения россиян, экономическая привлекательность, а также активная поддержка сегмента ИЖС государством.

Подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году клиенты банка оформили по льготным программам.

В топ-3 регионов по объему выдач ипотеки на загородную недвижимость в банке вошли Москва и область (10,3 млрд рублей), Самарская область (около 4,2 млрд рублей) и Краснодарский край (свыше 3,6 млрд рублей).

В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банк прогнозирует рост объемов выдач ипотеки на загородную недвижимость. По оценке экспертов банка, в целом по рынку продажи могут увеличиться на 25-50%.

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