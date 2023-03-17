В 2023 году ГИА пройдут 14 000 рязанцев

В 2023 году в Государственной итоговой аттестации (ГИА) школьников будут участвовать 14 000 рязанцев, 8 000 человек будут обеспечивать процесс. Об этом во время брифинга 17 марта сообщила министр образования региона Ольга Щетинкина.

Предусмотрены три формы ГИА: ЕГЭ для 11-классников, ОГЭ для выпускников 9-го класса и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — письменные и устные экзамены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Предусмотрены досрочный, основной и дополнительный периоды. У девятиклассников они пройдут с 21 апреля по 16 мая, с 24 мая по 1 июля и с 4 по 24 сентября. У одиннадцатиклассников — с 20 марта по 19 апреля (тогда же аттестацию пройдут выпускники прошлых лет), с 26 мая по 1 июля и 6 по 23 сентября.

В 2023 году обновлены экзаменационные задания ОГЭ и ЕГЭ, они стали более практикоориентированными. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демоверсии контрольных измерительных материалов 2023 года. Кроме того, на портале Рособрнадзора размещены видеоконсультации по подготовке к сдаче ЕГЭ.