Вторник, 6 августа, 2024

В 2023 году 1,5 млн тонн грузов перевезли по железной дороге в Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

По данным Рязаньстата, за 2023 года перевезено 1,5 млн тонн грузов, по железной дороге в регионе. Более 3 миллионов пассажиров воспользовались услугами железнодорожного транспорта. Собственный подвижной состав региона насчитывает 758 грузовых вагонов и 157 локомотивов. Эти данные опубликованы в группе учреждения.

По плотности железнодорожных линий на 10 тысяч кв. км площади Рязанская область занимает 17 место в России. Общая длина путей составляет 941 км, 170 км из которых — собственные, 65,3 км проходят по районам области.

Рязаньстат отметил, что сегодня Рязань — важная железнодорожная артерия страны.

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