В 2022 в Рязанской области на дорожное хозяйство по нацпроекту выделят 4,6 млрд руб

В четверг, 18 ноября в Рязанской областной Думе проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов прошёл публичные слушания. Участие в них приняли депутаты, представители регионального правительства и органов муниципальной власти, активисты общественных организаций.

Одно из основных направлений финансирования, согласно проекту бюджета, приходится на строительство и ремонт дорог, дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения. На мероприятия в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году предусмотрено 4,6 млрд руб., в 2023 году – 4,9 млрд, в 2024 году – 3,6 млрд.





По словам главы регионального Минтранса Вадима Решетника, в следующем году будут отремонтированы 250-270 км автомобильных дорог области. Это позволит довести показатель нормативного состояния региональной дорожной сети до 42%.

В рамках нацпроекта в следующем году будет построен пост весогабаритного контроля, который будет работать в автоматическом режиме. Также будет реализован комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, который позволит снизить коэффициент риска, — добавил министр.

В ходе публичных слушаний были озвучены основные параметры областного бюджета. Общий объем доходов на 2022 год определен в сумме 68,8 млрд. рублей, расходы составили 74 млрд. рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в объеме 5,2 млрд. рублей. Финансирование государственных, ведомственных целевых и адресных программ в 2022 году составит 97% расходов бюджета.