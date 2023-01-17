В 2022 году в Рязанской области выявили 37 незаконных подключений к газораспределительным сетям

В 2022 году специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 37 случаев несанкционированных подключений к сетям газораспределения Рязанской области.

Больше всего нарушений зафиксировали в областном центре, Рязанском и Рыбновском районах. К административной ответственности привлекли 12 нарушителей, часть материалов находится на рассмотрении.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов подчеркнул опасность самопроизвольных врезок.

Леонид Кретов: ««Самовольные врезки могут привести к утечке газа, создают угрозу жизни и здоровью людей. Несанкционированное подключение к газовым сетям может повлечь в том числе и уголовную ответственность»