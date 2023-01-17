В 2022 году в Рязанской области выявили 37 незаконных подключений к газораспределительным сетям

В 2022 году специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 37 случаев несанкционированных подключений к сетям газораспределения Рязанской области.
Больше всего нарушений зафиксировали в областном центре, Рязанском и Рыбновском районах. К административной ответственности привлекли 12 нарушителей, часть материалов находится на рассмотрении.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов подчеркнул опасность самопроизвольных врезок.
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