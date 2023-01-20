В 18 муниципалитетах Рязанской области обустроят парки, скверы, площадки для отдыха

В каждом районе Рязанской области жители должны иметь возможность отдохнуть в благоустроенном парке, позаниматься на современной спортплощадке или просто насладиться красивым видом. Об этом написал ВКонтакте губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, для этого ведётся благоустройство общественных пространств. Помогает в этом федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Важно, что территории для благоустройства выбирают сами жители.
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