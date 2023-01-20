Пятница, 20 января, 2023
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В 18 муниципалитетах Рязанской области обустроят парки, скверы, площадки для отдыха

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В каждом районе Рязанской области жители должны иметь возможность отдохнуть в благоустроенном парке, позаниматься на современной спортплощадке или просто насладиться красивым видом. Об этом написал ВКонтакте губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, для этого ведётся благоустройство общественных пространств. Помогает в этом федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Важно, что территории для благоустройства выбирают сами жители.

— В 2022 году было благоустроено 24 территории. Осмотрел некоторые из них лично. Это и долгожданное обновление Лесопарка: лавочки, освещение, пешеходные и велодорожки. И первый этап реконструкции Торгового городка, — отметил Малков.
— В этом году 18 муниципалитетов ждёт преображение парков, скверов и площадок для отдыха. Это центральная часть города Михайлова, улицы в Спас-Клепиках и селе Ижевское Спасского района, ансамбль площади Соборной в Касимове и другие. Всего 25 территорий. Вместе с жителями продолжим благоустраивать и дворы.

В 18 муниципалитетах Рязанской области обустроят парки, скверы, площадки для отдыха

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