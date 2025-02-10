Установлена личность охотника, погибшего в погоне за зайцем в Скопинском районе

Установлена личность охотника, который погиб в погоне за зайцем в Скопинском районе. Подробности происшествия публикует Управление МВД по Рязанской области.

Трагедия произошла 8 февраля. Примерно в 16.30 недалеко от села Затворное, по предварительной информации, 49-летний житель Московской области за рулём «УАЗ Патриот» не справился с рулевым управлением. Как итог – автомобиль перевернулся.

От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

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Ранее стало известно, что в перевернувшемся автомобиле находились охотники. На ходу они охотились на зайца.