Установлена личность мужчины, труп которого 5 мая нашли у станции Лесок в Рязани

Правоохранители установили личность мужчины, труп которого 5 мая обнаружили на окраине Рязани у станции Лесок рядом с конечной остановкой маршрутки № 85. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Умершим оказался 41-летний рязанец. Документов при себе у мужчины не было.

По словам заместителя Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Василия Горнова, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По факту обнаружения трупа проводится проверка, причину смерти установят эксперты.