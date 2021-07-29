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Четверг, 29 июля, 2021
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Ушёл из жизни рязанский педагог Василий Владимирович Маскин

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Ушёл из жизни рязанский педагог Василий Владимирович Маскин
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Ушёл из жизни рязанский педагог Василий Владимирович Маскин

Ушёл из жизни Василий Владимирович Маскин. Об этом сообщило министерство образования и молодёжной политики Рязанской области.

Василий Маскин — кандидат педагогических наук, долгое время работал на руководящих должностях в сфере образования нашего региона.

Василий Владимирович родился в Шиловском районе.

Его трудовой путь начался в школе № 30 города Рязани, где он работал сначала преподавателем, а затем — заместителем директора по воспитательной работе.

Также он работал в школе 58 нашего города. Позже его назначили директором школы № 20.

Василий Владимирович руководил железнодорожным отделом народного образования города Рязани. В 1988 году его перевели на работу в комитет по образованию Рязанской области, который был переименован в управление по делам образования, науки и молодежной политики, а затем в министерство. Там он трудился до 2008 года.

Василий Владимирович Маскин внес значительный вклад в развитие системы образования Рязанской области. Он был настоящим Учителем, профессионалом, мудрым и знающим, искренне любящим свое дело.

Он воспитал не одно поколение детей, педагогов и управленцев, каждый из которых сохранит в своем сердце светлую память об этом замечательном человеке…

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