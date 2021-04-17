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Суббота, 17 апреля, 2021
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Ушёл из жизни рязанский футболист, тренер Алексей Серов

7info
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В пятницу, 16 апреля, в возрасте 50 лет скончался рязанский футболист, тренер, арбитр Алексей Серов.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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