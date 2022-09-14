Среда, 14 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Ушёл из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался на 69-ом году жизни.

Трагедия произошла 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции, – пишет «Комсомольская правда».

Соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина выразила Маргарита Симоньян. Она назвала главного редактора «Комсомолки» жизнерадостным и ироничным человеком.

Владимир Сунгоркин был главным редактором и председателем совета директоров издания с 1997 года. У него остались жена и трое детей.

Как стало известно, причиной смерти главреда «Комсомольской правды» стал инсульт.

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