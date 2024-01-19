Ущерб от взрывов на складах военной части под Рязанью оценили в 21 млрд рублей

Министерство обороны РФ оценило ущерб от пожара и взрывов артиллерийских боеприпасов в 2020 году на складе под Рязанью более чем в 21 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По данным агентства, именно эту сумму Минобороны РФ просило взыскать с экс-командира военной части Алексея Кожевникова. Иск удовлетворён частично — с Кожевникова взыщут в пользу истца 4 млн рублей.

Суд также отказал в удовлетворении двух гражданских исков ещё на 3,85 млн рублей. Решение принял судья Дмитрий Охременко.

По решению судьи, расходы на судебные издержки в размере 2,9 млн рублей возместит федеральный бюджет. Для возмещения ущерба продадут принадлежащие Кожевникову автомобиль Toyota Yaris и прицеп.

Взрывы на военном складе в военной части у деревни Желтухино Скопинского района Рязанской области произошли в октябре 2020 года.